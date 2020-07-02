Турция потребовала у Франции извинений

Подчеркивается, что именно происшествие у берегов Ливии и привело к тому, что отношения стран-членов НАТО испортились.

30 июня Чавушоглу заявил, что альянс называет присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» России на севере Африки. При этом он отметил, что Москва и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что в инциденте оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.