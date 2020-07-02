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Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Турция потребовала у Франции извинений
Фото: Reuters
Франция должна извиниться за инцидент с участием французского и турецкого судов в Средиземном море. С таким требованием выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.
Подчеркивается, что именно происшествие у берегов Ливии и привело к тому, что отношения стран-членов НАТО испортились.
30 июня Чавушоглу заявил, что альянс называет присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» России на севере Африки. При этом он отметил, что Москва и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.
17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что в инциденте оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.
22 июня президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент с кораблями доказательством «смерти мозга» альянса. По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО.
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В мире , Армия , Гражданская война , Мевлют Чавушоглу , Эммануэль Макрон , МИД Турции , НАТО , Reuters , Ливия , Турция , Франция
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