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Звезда «Зловещих мертвецов» Дэнни Хикс умер от рака 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Звезда «Зловещих мертвецов» умер от рака
Фото: Facebook
Звезда фильма Сэма Рейми "Зловещие мертвецы 2" Дэнни Хикс умер на 69-м году жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на агентство Full Empire Promotions.
Хикс скончался у себя дома в Калифорнии.
В начале июня артист признался, что у него обнаружили четвертую стадию рака.
"Всем людям, которых я никогда не встречу, всем моим 6018 фанатам. У меня плохие новости. Мне осталось жить от года до трех лет", — предполагал Хикс.
Дэнни Хикс регулярно появлялся в фильмах Сэма Рейми: он также снялся в "Человеке Тьмы", играл небольшие роли в картинах "Человек-паук 2" и "Оз: Великий и Ужасный".
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В мире , Сэм Рейми , Daily Mail
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