Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения предложил нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой не откладывать его арест, — сообщает РИА Новости.
Прокуратура попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. При этом Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.
«Я хочу обратиться к президенту Зеленскому и Венедиктовой: замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — заявил Порошенко.
Бывший президент считает, что если он виновен — то пусть его судят, а если нет — то перед ним должны извиниться.
Порошенко инкриминируют принуждение в 2018 году занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Защита Порошенко обвинения отрицает.