Прокуратура попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. При этом Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.

«Я хочу обратиться к президенту Зеленскому и Венедиктовой: замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — заявил Порошенко.

Бывший президент считает, что если он виновен — то пусть его судят, а если нет — то перед ним должны извиниться.