Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал слухи о «сговоре» России с талибами обманом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 27 2 часа назад
Трамп оценил слухи о «сговоре» России с талибами
Фото: Reuters
Слухи о «сговоре» России с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) являются обманом со стороны газет и демократов, заявил президент США Дональд Трамп.
«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.
Трамп «согласен с людьми из разведки». По его словам, «если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом».
Вице-президент США Майк Пенс вслед за Трампом заявил, что его не информировали о «сговоре России с талибами». Он также заявил, что «не будет обсуждать секретные материалы». Пенс заверил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.
Напомним, Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история о якобы имеющем место сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии США.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме
Комментарии 1
В мире , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Талибан , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение