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Обвинявшие Харви Вайнштейна в домогательствах и дискриминации женщины получат $19 млн 

ТАСС и ещё 6 41 минуту назад
$19 млн получат жертвы Харви Вайнштейна
Фото: globallookpress.com
Женщины, которые обвиняли американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, а также заявляли, что подвергались дискриминации во время работы в его компании, получат суммарную компенсацию в размере 19 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
В документе уточняется, что данная договоренность достигнута в рамках ряда разбирательств в отношении Вайнштейна, а также продюсерской компании Weinstein Company. Она принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года фирма объявила о банкротстве.
В заявлении отмечается, что средства могут получить женщины, которые стали жертвами домогательств со стороны Вайнштейна, а также работали в Weinstein Company и подвергались дискриминации по половому признаку. Сколько именно из них могут претендовать на выплаты, не уточняется. Ранее с обвинениями в отношении Вайнштейна публично выступали около 80 женщин. Решать, кто из них имеет право на выплаты, будет назначенный судом специалист.
Джеймс подчеркнула, что женщины, которые ранее подписывали соглашения о неразглашении какой-либо информации, касающейся Вайнштейна, более не обязаны их исполнять. Генпрокурор сообщила, что после одобрения данных договоренностей судом создадут специальный фонд, из которого будут выплачивать компенсацию. В него, в частности, перечислят средства страховые компании, сотрудничавшие с Weinstein Company.
Разбирательства, по которым будут произведены указанные выплаты, не касаются непосредственно судебного процесса по делу Вайнштейна, завершившегося в Нью-Йорке в марте. Тогда продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер сейчас отбывает заключение в штате Нью-Йорк.
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В мире , Харви Вайнштейн , Нью-Йорк
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