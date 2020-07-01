$19 млн получат жертвы Харви Вайнштейна

Женщины, которые обвиняли американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, а также заявляли, что подвергались дискриминации во время работы в его компании, получат суммарную компенсацию в размере 19 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

В документе уточняется, что данная договоренность достигнута в рамках ряда разбирательств в отношении Вайнштейна, а также продюсерской компании Weinstein Company. Она принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года фирма объявила о банкротстве.

В заявлении отмечается, что средства могут получить женщины, которые стали жертвами домогательств со стороны Вайнштейна, а также работали в Weinstein Company и подвергались дискриминации по половому признаку. Сколько именно из них могут претендовать на выплаты, не уточняется. Ранее с обвинениями в отношении Вайнштейна публично выступали около 80 женщин. Решать, кто из них имеет право на выплаты, будет назначенный судом специалист.

Джеймс подчеркнула, что женщины, которые ранее подписывали соглашения о неразглашении какой-либо информации, касающейся Вайнштейна, более не обязаны их исполнять. Генпрокурор сообщила, что после одобрения данных договоренностей судом создадут специальный фонд, из которого будут выплачивать компенсацию. В него, в частности, перечислят средства страховые компании, сотрудничавшие с Weinstein Company.

Разбирательства, по которым будут произведены указанные выплаты, не касаются непосредственно судебного процесса по делу Вайнштейна, завершившегося в Нью-Йорке в марте. Тогда продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер сейчас отбывает заключение в штате Нью-Йорк.