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Протесты в США привели к смене флага штата Миссисипи 

News.ru и ещё 5 40 минут назад
Протесты в США привели к смене флага штата Миссисипи
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке.
Изменение одного из официальных атрибутов территории ранее одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи. За смену флага также высказались почти 55% жителей штата, сообщает CBS News.
"Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ", — заявил губернатор.
Каким будет новый флаг пока неизвестно, отмечается только, что выбрать его жители Миссисипи смогут в ноябре 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что протестующие против расизма в штате Висконсин выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга. Он выступал против рабства и воевал в Гражданской войне на стороне северян против конфедератов. Также демонстранты избили сенатора Тима Капентера, который фотографировал происходящее.
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В мире , CBS , США
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