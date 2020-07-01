Протесты в США привели к смене флага штата Миссисипи 

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке.

Изменение одного из официальных атрибутов территории ранее одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи. За смену флага также высказались почти 55% жителей штата, сообщает CBS News.

"Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ", — заявил губернатор.

Каким будет новый флаг пока неизвестно, отмечается только, что выбрать его жители Миссисипи смогут в ноябре 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протестующие против расизма в штате Висконсин выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга. Он выступал против рабства и воевал в Гражданской войне на стороне северян против конфедератов. Также демонстранты избили сенатора Тима Капентера, который фотографировал происходящее.