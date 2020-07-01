Байден предложил Трампу помериться умом на дебатах 

Во время общения с журналистами Байдену задали вопрос, проверяли ли его на снижение умственных способностей. «Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу», — ответил 77-летний политик.

29 июня стало известно, что Трамп дал задание команде найти новое обидное прозвище своему конкуренту. Новая стратегия президента — закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.