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Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за порнолистовок с женой 

Ирина Лебедева и ещё 6 20 минут назад
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи был в ярости из-за того, что на территорию страны были вброшены листовки, где в непристойном виде была изображена его супруга Ли Соль Чжу, якобы снимавшаяся в порнофильме, рассказывает dailymail.
Агитационные материалы попадают на территорию Северной Кореи не впервые. Как правило, листовки переправляют через границу на воздушных шарах.
По этому поводу между двумя Кореями постоянно вспыхивали конфликты, но сейчас дело дошло до открытого противостояния. Предполагается, что именно эти листовки стали причиной того, что Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне и пригрозил соседям объявлением войны.
"Листовки содержали особый вид грязной, оскорбительной пропаганды, направленной против супруги лидера", — сообщает британское издание со ссылкой на посла России в КНДР Александра Мацегору.
Как пишет «Московский комсомолец», Ли Соль Чжу человек абсолютно непубличный и о ней мало что известно. Есть информация, что она из семьи преподавателя и врача, окончила университет.
Как ранее писал «Рамблер», межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от линии разграничения. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов.
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В мире , Азия , Александр Мацегора , Чен Ким , Московский комсомолец , КНДР
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