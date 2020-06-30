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Посольство России требует от США расследовать поступившие дипломатам угрозы 

Аргументы Недели 1 час назад
Российское посольство в Соединенных Штатах обратилось в американские правоохранительные органы после поступивших в адрес дипломатов угроз. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.
"После того, как в прессе опубликовали лживые обвинения, в социальных сетях появились призывы «свести счёты с русскими». Передали все сведения об этом правоохранительным органам Соединённых Штатов", — сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипведомство требует провести расследование. Отмечается, что негативные настроения со стороны многих американцев зашкаливают. Посол выразил надежду, что американская сторона выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.
The New York Times ранее выпустила материал, в котором без каких-либо доказательств утверждалось, что российская военная разведслужба якобы "предлагала вознаграждение" боевикам, связанным с движением "Талибан" (запрещено в РФ), за нападения на американских служащих в Афганистане. Дональд Трамп выразил мнение, что это очередная "заказуха" "липовой" газеты.
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Комментарии
В мире , Видео , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Талибан , МВД , New York Times , США
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