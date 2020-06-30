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Российское посольство в Соединенных Штатах обратилось в американские правоохранительные органы после поступивших в адрес дипломатов угроз. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

"После того, как в прессе опубликовали лживые обвинения, в социальных сетях появились призывы «свести счёты с русскими». Передали все сведения об этом правоохранительным органам Соединённых Штатов", — сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипведомство требует провести расследование. Отмечается, что негативные настроения со стороны многих американцев зашкаливают. Посол выразил надежду, что американская сторона выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.