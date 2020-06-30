Скачок радиации в Европе связали с Россией 

Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией пишет издание Popular Mechanics.

Европейские власти считают, что утечка произошла на западе России. По одной из версий, она связана с испытаниями новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», которые привели к аварии в Белом море в августе 2019 года.

Associated Press сообщает, что официальные лица в Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в воздухе искусственные радионуклиды. Так, на станциях мониторинга воздуха в Сванховде и Викшёфьеле в Норвегии, а также на Шпицбергене был обнаружен радиоизотоп йод-131, который представляет собой один из продуктов ядерной реакции.

Воздействие большого количества йода-131 может вызвать ожоги глаз и кожи. Поступивший в организм человека йод-131 накапливается в щитовидной железе, вызывая рак щитовидной железы. Период полураспада йода-131 составляет восемь дней, что означает, что он может относительно быстро исчезнуть из окружающей среды.

Финские власти также в середине июня зафиксировали невысокий уровень кобальта, рутения и цезия, а Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в конце июня заявила об обнаружении радиоактивных изотопов в южной части Швеции.