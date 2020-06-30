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Скачок радиации в Европе связали с Россией 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Скачок радиации в Европе связали с Россией
Фото: Reuters
Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией, пишет издание Popular Mechanics.
Европейские власти считают, что утечка произошла на западе России. По одной из версий, она связана с испытаниями новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», которые привели к аварии в Белом море в августе 2019 года.
Associated Press сообщает, что официальные лица в Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в воздухе искусственные радионуклиды. Так, на станциях мониторинга воздуха в Сванховде и Викшёфьеле в Норвегии, а также на Шпицбергене был обнаружен радиоизотоп йод-131, который представляет собой один из продуктов ядерной реакции.
Воздействие большого количества йода-131 может вызвать ожоги глаз и кожи. Поступивший в организм человека йод-131 накапливается в щитовидной железе, вызывая рак щитовидной железы. Период полураспада йода-131 составляет восемь дней, что означает, что он может относительно быстро исчезнуть из окружающей среды.
Финские власти также в середине июня зафиксировали невысокий уровень кобальта, рутения и цезия, а Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в конце июня заявила об обнаружении радиоактивных изотопов в южной части Швеции.
Как сообщал «Рамблер», в июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали незначительное превышение уровня радиоактивных веществ. В «Росэнергоатоме» заявили, что не фиксировали в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а суммарные выбросы на станциях по всем изотопам не превысили контрольных значений.
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В мире , Росэнергоатом , Associated Press
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