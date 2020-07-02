Великобритании советуют готовиться к худшему

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Медик посоветовал Великобритании «подготовиться к худшему» этой зимой, а не полагаться на разработку вакцины против коронавируса, сообщает The Independent.

Сэр Джон Белл , профессор медицины в Оксфордском университете, сказал членам парламента, что планирование мер против пандемии основывалось «главным образом на предположениях», и было бы лучше сейчас подготовиться к холодным месяцам, не рассчитывая на прорыв ученых, охотящихся за вакциной.

Сэр Джон призвал увеличить инвестиции в инфраструктуру производства вакцин, поскольку в начале пандемии ситуация была «довольно плачевной».

Он также призвал министров не полагаться на вакцины, импортируемые из США.