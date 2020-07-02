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Медик посоветовал Великобритании готовиться к худшему 

BFM.RU и ещё 3 34 минуты назад
Великобритании советуют готовиться к худшему
Фото: EPA
Медик посоветовал Великобритании «подготовиться к худшему» этой зимой, а не полагаться на разработку вакцины против коронавируса, сообщает The Independent.
Сэр Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете, сказал членам парламента, что планирование мер против пандемии основывалось «главным образом на предположениях», и было бы лучше сейчас подготовиться к холодным месяцам, не рассчитывая на прорыв ученых, охотящихся за вакциной.
Сэр Джон призвал увеличить инвестиции в инфраструктуру производства вакцин, поскольку в начале пандемии ситуация была «довольно плачевной».
Он также призвал министров не полагаться на вакцины, импортируемые из США.
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В мире , Джон Белл , The Independent , Великобритания
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