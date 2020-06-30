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Пока вы не уснули: В Китае обнаружен новый опасный вирус 

Сергей Василенок 50 минут назад
Пока вы не уснули: Китай угрожает миру новым вирусом
Фото: EPA

Путин обратился с призывом к россиянам

Россияне должны проголосовать о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.

Украина нашла свою "нефть"

Украина обнаружила, что выращивание конопли — вполне прибыльный бизнес, пишет «Деловая столица». Производят из нее все что угодно: от масла до стройматериалов. В самой Украине уже даже появилось сообщество «бизнесменов на конопле», а дальше — только больше, отмечает издание.

Конкурент Лукашенко сделал заявление о России

@tsepkalo.official
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии должен быть пересмотрен. Об этом кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил изданию «Лента.ру».

В Европе захватывают дома россиян

Бродяги захватывают дома в Европе. Об этом сообщает «Газета.ru». Сквоттинг, как сообщал «Рамблер», — самовольное заселение, как правило, бездомных, в жилье, которое пустует.

В России повысят зарплаты и пенсии

DPA / ТАСС
Зарплаты военнослужащих, силовиков и пенсии ряда сотрудников МВД будут повышены с 1 октября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале правовой информации.

"Мы должны избирать Путина пожизненно президентом"

Президент России Владимир Путин должен быть избран пожизненным президентом. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

В Китае обнаружен новый опасный вирус

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Об этом сообщает South China Morning Post.

В деле Ефремова появился еще один потерпевший

В деле о ДТП актера Михаила Ефремова появился новый, четвертый потерпевший, им стал младший сын погибшего водителя Сергея Захарова Валерий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заболевший лейкемией Тиньков заразился COVID-19

Instagram
Бизнесмен Олег Тиньков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и уже выздоровел. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

Известный актер выпал с 11-го этажа в Москве

Instagram
Актер и хореограф Максим Парфенов скончался в Москве после падения с 11-го этажа. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Парфенову было 40 лет.

Рестлер рассказал об изнасиловании женщиной

instagram.com/realkeithlee
145-килограммовый рестлер Кит Ли рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году. Женщина подсела к нему за столик, напоила напитками, а после этого атлет не помнил происходящее.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Комментарии 7
В мире , Михаил Ефремов , Олег Тиньков , Рамзан Кадыров , Сергей Захаров , Михаил Мишустин , Владимир Путин , МВД , ИА DPA , РИА Новости , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Reuters , Китай
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