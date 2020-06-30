Пока вы не уснули: Китай угрожает миру новым вирусом

Путин обратился с призывом к россиянам
Россияне должны проголосовать о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Украина нашла свою "нефть"
Украина обнаружила, что выращивание конопли — вполне прибыльный бизнес, пишет «Деловая столица». Производят из нее все что угодно: от масла до стройматериалов. В самой Украине уже даже появилось сообщество «бизнесменов на конопле», а дальше — только больше, отмечает издание.
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии должен быть пересмотрен. Об этом кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил изданию «Лента.ру».
В Европе захватывают дома россиян
Бродяги захватывают дома в Европе. Об этом сообщает «Газета.ru». Сквоттинг, как сообщал «Рамблер», — самовольное заселение, как правило, бездомных, в жилье, которое пустует.
В России повысят зарплаты и пенсии
DPA / ТАСС
Зарплаты военнослужащих, силовиков и пенсии ряда сотрудников МВД будут повышены с 1 октября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале правовой информации.
"Мы должны избирать Путина пожизненно президентом"
Президент России Владимир Путин должен быть избран пожизненным президентом. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале.
В Китае обнаружен новый опасный вирус
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Об этом сообщает South China Morning Post.
В деле Ефремова появился еще один потерпевший
В деле о ДТП актера Михаила Ефремова появился новый, четвертый потерпевший, им стал младший сын погибшего водителя Сергея Захарова Валерий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Заболевший лейкемией Тиньков заразился COVID-19
Бизнесмен Олег Тиньков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и уже выздоровел. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Известный актер выпал с 11-го этажа в Москве
Актер и хореограф Максим Парфенов скончался в Москве после падения с 11-го этажа. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Парфенову было 40 лет.
Рестлер рассказал об изнасиловании женщиной
instagram.com/realkeithlee
145-килограммовый рестлер Кит Ли рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году. Женщина подсела к нему за столик, напоила напитками, а после этого атлет не помнил происходящее.