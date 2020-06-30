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России пора готовиться к покушению на Трампа 

Аргументы Недели 1 час назад
«России пора готовиться к покушению на Трампа»
Фото: Reuters
Власти Ирана выпустили ордер на арест президента США. С таким заявлением выступил прокурор Тегерана Али Аль-Касимер. История выглядит политически сумбурной. Но похоже России пора готовиться к покушению на Трампа со стороны Ирана.
Иран обвинил Трампа в убийстве генерала Сулеймани. Тот был убит в начале этого года. Официальный Тегеран иницировал расследование. Фигурантами уголовного дела помимо президента США стали еще 35 человек.
Иран выдал ордер на арест Трампа
Иранские власти уже подали официальный запрос в Интерпол. Но там отказались его рассматривать, назвав это дело политическим заказом. В Соединенных Штатах инициативу официального Тегерана всерьез не рассматривают. Там пытаются высмеять поданный запрос.
«Это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает всерьез», — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук: «Иранцы выглядят очень глупо».
Сейчас в США разгорается скандал на закваске фейка. Американская пресса обвинила ГРУ в заказе на убийство американских военнослужащих в Афганистане. Генерал Сулеймани был одним из видных деятелей в Иране. И Дональд Трамп не просто отдал приказ на его уничтожение, но и хвастался этим. В контексте раздуваемого противниками Трампа фейка, тот приказ Трампа выглядит, как насмешка над мировым правом.
Впрочем, в последнее время адекватность Вашингтона вызывает вопросы. Похоже, там не особо просчитывают риски. Сейчас Иран не может добраться до Дональда Трампа. Но это не значит, что тот всегда защищен так же сильно, как сейчас.
Нынешний президент США может стать жертвой покушения после ухода со своей должности. После этого Соединенные Штаты, возможно, осуществят вторжение на территорию страны. И похоже кремлевским аналитикам следует учесть эти риски, при планировании стратегии России на международной арене. Тем более, что один из организаторов убийства Касема Сулеймани уже погиб.
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Комментарии 5
В мире , Брайан Хук , Дональд Трамп , ГРУ , Интерпол , Иран , США , Тегеран
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