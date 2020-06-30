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Глава ВОЗ заявил о новой норме жизни с коронавирусом 

Lenta.ru 47 минут назад
Человечеству рассказали о новой норме жизни
Фото: Reuters
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что присутствие коронавируса в жизни людей становится обыденностью. Его слова приводит China Daily.
«Главный вопрос, с которым столкнулся все страны в ближайшие месяцы — как жить с вирусом? Это новая норма», — заявил он.
По словам Гебрейесуса, «мы все хотим, чтобы это закончилось», однако пандемия в реальности еще далека от завершения. Он добавил, что за шесть месяцев многие страны добились заметного прогресса в борьбе с COVID-19. Однако эти результаты глобально не улучшают ситуацию, а разработка вакцины не гарантирует моментального исчезновения вируса.
Глава ВОЗ также отмечал, что распространение пандемии коронавируса на глобальном уровне ускоряется.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай вторую команду для расследования происхождения COVID-19. Группа займется выяснением обстоятельств причин пандемии.
Первые случаи заболевания новым вирусом были зафиксированы в китайском Ухане в конце 2019 года. По последним данным, всего в мире заразились более 10,4 миллиона человек, почти 510 тысяч из них скончались.
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В мире , ВОЗ
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