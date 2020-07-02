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Назван регион «критического порога» пандемии 

Артём Кульша и ещё 42 23 минуты назад
22 страны находятся на «критическом пороге» пандемии
Фото: ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 достигла критического порога в Восточном Средиземноморье. Об этом, как сообщает «Российская газета», заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран этого региона Ахмед Аль-Мандхари.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Аль-Мандхари провел брифинг. В ходе него он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Восточном Средиземноморье превысило миллион, в июне было выявлено больше больных, чем в январе-мае, а большая часть случаев была зафиксирована в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.
Региональный директор ВОЗ выразил обеспокоенность этим, заявил, что пандемия COVID-19 достигла в регионе критического порога, но и отметил некоторую стабилизацию обстановки в течение нескольких последних дней.
«Мы вышли на плато, но остаемся бдительными как никогда», — добавил он.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,6 миллиона человек.
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В мире , Наука и техника , ВОЗ
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