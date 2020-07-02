22 страны находятся на «критическом пороге» пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 достигла критического порога в Восточном Средиземноморье. Об этом, как сообщает «Российская газета», заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран этого региона Ахмед Аль-Мандхари.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Аль-Мандхари провел брифинг. В ходе него он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Восточном Средиземноморье превысило миллион, в июне было выявлено больше больных, чем в январе-мае, а большая часть случаев была зафиксирована в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.

Региональный директор ВОЗ выразил обеспокоенность этим, заявил, что пандемия COVID-19 достигла в регионе критического порога, но и отметил некоторую стабилизацию обстановки в течение нескольких последних дней.

«Мы вышли на плато, но остаемся бдительными как никогда», — добавил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,6 миллиона человек.