Кандидат в лидеры Белоруссии оценил Лукашенко

Все новости на карте

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью «Ленте.ру» назвал главную претензию к действующему главе государства Александру Лукашенко

«Человек 10 лет пробыл на посту президента и должен уйти. Если этого не происходит, фактически перерождается сам человек. Он начинает бронзоветь, считая, что стал легендой и всенародным любимцем», — сказал Цепкало, добавив, что Белоруссия должна стремиться стать правовым государством.

По его мнению, стабильность и предсказуемость в стране предполагает нормальную демократическую передачу власти от одного президента к другому.

«Когда система заточена под одного человека, который говорит, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, то в этом как раз и заложена мина замедленного действия», — отметил Цепкало и привел в пример страны Центральной и Восточной Европы, в которых «совершенно спокойно осуществляется транзит».

Политик считает, что в Конституции Белоруссии необходимо закрепить жесткое ограничение пребывания у власти главы государства.

«Президент должен чувствовать, что у него есть некий ограниченный ресурс времени, и тогда он должен полностью выложиться, чтобы принести максимальную пользу своей стране, своему народу», — резюмировал он.