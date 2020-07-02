Эрдогану разрешили превратить собор в мечеть

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Верховный суд Турции вынес решение, по которому статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, передает греческое издание Оrthodox Times.

Вопрос о соборе обсуждался 2 июля Госсоветом Турции, официальное решение станет известно в течение 15 дней.

В суде уточнили, что указ первого главы Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора в музей законен, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сейчас владеет таким же правом решения по статусу объекта.

Споры о статусе Святой Софии возобновились после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в соборе состоялось чтение Корана.

Ранее президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии, о чем писала Общественная служба новостей.

Сообщение ВС Турции вынес решение по собору Святой Софии появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".