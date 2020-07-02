Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Турции вынес решение по собору Святой Софии 

Общественная служба новостей и ещё 17 3 часа назад
Эрдогану разрешили превратить собор в мечеть
Фото: РИА Новости
Верховный суд Турции вынес решение, по которому статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, передает греческое издание Оrthodox Times.
Вопрос о соборе обсуждался 2 июля Госсоветом Турции, официальное решение станет известно в течение 15 дней.
В суде уточнили, что указ первого главы Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора в музей законен, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сейчас владеет таким же правом решения по статусу объекта.
Споры о статусе Святой Софии возобновились после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в соборе состоялось чтение Корана.
Ранее президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии, о чем писала Общественная служба новостей.
Сообщение ВС Турции вынес решение по собору Святой Софии появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Общественная служба новостей: последние новости
“Замахнулся – бей”. Порошенко попросил Зеленского посадить себя в тюрьму “Замахнулся – бей”. Порошенко попросил Зеленского посадить себя в тюрьму Аксенов вспомнил о “пророческом ролике” о Крыме с участием Зеленского Аксенов вспомнил о “пророческом ролике” о Крыме с участием Зеленского В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронвируса сейчас находится в работе В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронвируса сейчас находится в работе
В мире , Реджеп Эрдоган , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербуржца ударили шилом в сердце ради самоката
Петербуржца ударили шилом в сердце ради самоката
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Странное существо нашли на берегу водохранилища
Странное существо нашли на берегу водохранилища
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение