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Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 56 минут назад
В НАТО предложили «лучший путь» взаимодействия с РФ
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу не нужно бояться вступать в диалог с Россией, организация заинтересована в деэскалации кризиса отношений.
«У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии. (…) И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия — наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны. (…) Диалог — лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, — конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».
Также глава НАТО высказался на тему вывода американских военных из Германии, пояснив, что решений о том, как выводить контингент, пока принято не было.
«Я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро — это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени», — объяснил он.
Столтенберг добавил, что неясно, будет ли идти речь о вывозе военных сначала в США и распределении их в другие места, или других возможных вариантах. «Пока нет договоренности по этим вопросам», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе консультаций с США в Вене российская сторона подчеркнула важность вывода американского ядерного оружия из Европы.
Напомним, президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу, до этого он пообещал сократить воинский контингент до 25 тыс. человек. Он также заявил, что у Германии крупные долги перед НАТО.
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В мире , Армия , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , НАТО , РИА Новости , Норвегия
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