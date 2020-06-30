Украина откажется от «компенсаци» России за Крым

«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация», — сказал дипломат.

Кулеба добавил, что украинские частные компании могут судиться с Россией, если нарушены их интересы в Крыму, но государству важно не признавать «российскую оккупацию».

«Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в [более] широком статусе, чем статус государства-оккупанта», — пояснил министр.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны.

«Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», — сказал он крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.