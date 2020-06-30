Трамп во время переговоров пытался «восхитить» Путина

По словам источников из числа бывших и действующих официальных лиц Соединённых Штатов и других стран, якобы американский лидер «по большей части говорил о себе» и о своих успехах в развитии экономики государства.

Как утверждают источники, Трамп хотел произвести впечатление на главу России и «рассчитывал на восхищение». Такой подход вызывал обеспокоенность у его помощников. Некоторые из них якобы заявляли, что манера ведения переговоров президента США с лидерами других государств угрожает нацбезопасности страны, передаёт CNN.