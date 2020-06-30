Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп во время телефонных переговоров пытался «восхитить» Путина 

News.ru 2 часа назад
Трамп во время переговоров пытался «восхитить» Путина
Фото: White House/via Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп чаще всего плохо готовился к телефонным разговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, при этом он пытался произвести на него впечатление.
По словам источников из числа бывших и действующих официальных лиц Соединённых Штатов и других стран, якобы американский лидер «по большей части говорил о себе» и о своих успехах в развитии экономики государства.
Также он нелестно отзывался об экс-президентах США, называя их «слабаками» и «глупцами». Больше всего «доставалось» Бараку Обаме и Джорджу Бушу — младшему.
Как утверждают источники, Трамп хотел произвести впечатление на главу России и «рассчитывал на восхищение». Такой подход вызывал обеспокоенность у его помощников. Некоторые из них якобы заявляли, что манера ведения переговоров президента США с лидерами других государств угрожает нацбезопасности страны, передаёт CNN.
Как писал NEWS.ru, источники также сообщили, что Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Великобритании Терезу Мэй. Немецкого политика он называл «глупой» и обвинял её в том, что она находится под влиянием Москвы. Британского политика глава Белого дома критиковал за бесхарактерность в отношении Brexit, называя «дурой». Собеседники телеканала отметили, что речи американского лидера порой были «почти садистскими».
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
News.ru: последние новости
СМИ: Трамп оскорблял по телефону лидеров иностранных государств СМИ: Трамп оскорблял по телефону лидеров иностранных государств Лукашенко подстелил соломки перед сложными переговорами с Путиным Лукашенко подстелил соломки перед сложными переговорами с Путиным Зеленского в Раде назвали последним президентом Украины Зеленского в Раде назвали последним президентом Украины
Комментарии 2
В мире , Политика , Барак Обама , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Джордж Буш , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова предостерегла россиян
Захарова предостерегла россиян
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене
Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене
Врач-диетолог обеспокоен видом похудевшего на 100 кг Фадеева
Врач-диетолог обеспокоен видом похудевшего на 100 кг Фадеева
Видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение