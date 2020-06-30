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Лукашенко отправися в Россию 

Rambler News Service 1 час назад
Лукашенко отправися в Россию
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает «БелТА».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — сообщает агентство.
Мемориал возведен у деревни Хорошево Тверской области и посвящен памяти советстких солдат, погибших в боях рядом с Ржевом.
Ранее белорусский лидер сообщал, что в ходе визита планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы дальнейшего сотрудничества между странами.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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