Лукашенко отправися в Россию 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает «БелТА».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — сообщает агентство.
Мемориал возведен у деревни Хорошево Тверской области и посвящен памяти советстких солдат, погибших в боях рядом с Ржевом.
Ранее белорусский лидер сообщал, что в ходе визита планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы дальнейшего сотрудничества между странами.