Лукашенко отправися в Россию 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оправился с рабочим визитом в Россию , где примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает «БелТА».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — сообщает агентство.

Мемориал возведен у деревни Хорошево Тверской области и посвящен памяти советстких солдат, погибших в боях рядом с Ржевом.