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В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
100 тысяч в день: США сделали мрачный прогноз по COVID
Фото: Reuters
Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки. Об этом предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, передает CNN.
Выступая в сенате, врач указал, что сейчас в США ежедневно обнаруживается более 40 тысяч заболевших. По его словам, если не принять дополнительных мер, это число может вырасти до шестизначных цифр.
Фаучи указал, что власти «совершенно не контролируют ситуацию и движутся по неверному пути». В частности, он выразил озабоченность тем, что руководство штатов уделяет недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий, а граждане игнорируют рекомендации по социальному дистанцированию и маскам.
США являются наиболее пострадавшей от коронавируса страной. По последним данным, там выявлено более 2,63 миллиона зараженных, умерли 127 410 человек.
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В мире , США , Энтони Фаучи , CNN
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