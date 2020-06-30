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«Кровавый пастор» вернулся в политику и возглавил штаб партии Порошенко 

ИА Regnum и ещё 1 39 минут назад
«Кровавый пастор» возглавил штаб партии Порошенко
Фото: РИА Новости
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов возглавит штаб, который создает партия Порошенко «Европейская солидарность».
Об этом сам Турчинов объявил сегодня, 30 июня.
Политик не уточнил, чем именно будет заниматься новый штаб партии Порошенко, но по всей видимости, речь идет о подготовке к местным выборам, которые должны состояться на Украине в октябре этого года.
Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности, а предложение Порошенко он принял, чтобы «помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев».
Сам экс-президент Украины возвращение Турчинова в большую политику еще не прокомментировал.
ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота на Украине зимой 2014 года до проведения президентских выборов именно Турчинов занимал пост и.и. президента страны и дал ряд распоряжений, которые в итоге привели к началу боевых действий в Донбассе. Из-за этого, а также нестандартных религиозных убеждений (является одним из главных баптистов страны) Турчинова на Украине назвали «Кровавый пастор».
После этого был одним из лидеров партии «Народный фронт», которая вместе с политсилой Порошенко образовала правящую коалицию в Раде предыдущего созыва. Далее Турчинов несколько лет занимал место секретаря СНБО, являясь одним из ключевых представителей «партии войны» в Киеве.
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Комментарии
В мире , Александр Турчинов , ИА REGNUM
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