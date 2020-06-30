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Порошенко отказался идти на допрос из-за «видосиков» 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Порошенко отказался идти на допрос из-за «видосиков»
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отказался идти на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 30 июня. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.
По словам защитника, причиной является отсутствие полученного Порошенко вызова на допрос в предусмотренном законом порядке.
«"Видосики", объявления на сайтах и ​​заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года », — заявил адвокат.
Порошенко должны были допросить в качестве подозреваемого по делу о незаконном назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Ранее прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения Порошенко — вместо заключения под стражу она потребовала личное обязательство. Заседание по избранию принудительной меры состоится 1 июля.
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В мире , Конфликты , Криминал , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ
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