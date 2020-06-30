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«Россия больше не может кормить Белоруссию» 

Артём Кульша 26 минут назад
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Фото: @tsepkalo.official
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии должен быть пересмотрен. Об этом кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил изданию «Лента.ру».
Договор о создании Союзного государства, как сообщал «Рамблер», был подписан в 1999 году. Он подразумевает организацию между Россией и Белоруссией единого военного, валютного, культурного, таможенного, юридического, гуманитарного, политического и экономического пространства.
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Сегодня Цепкало выступил за пересмотр этого соглашения. Он объяснил это своей убежденностью в том, что лишь взаимовыгодные соглашения работают хорошо.
По мнению политика, Договор о Союзном государстве перестал соответствовать интересам России, потому что она больше не может кормить Белоруссию.
«Белоруссия фактически была попрошайкой», — отметил он.
Цепкало высказал мнение, что социальный и экономический блоки должны продолжать работать в рамках Союзного государства, а другие механизмы — не должны. Также он считает, что Белоруссии следует сохранять и развивать хорошие отношения с Россией, но и улучшать диалог с США и Европейским союзом (ЕС).
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В мире , Политика , СНГ , ЕС , Lenta.ru
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