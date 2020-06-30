Конкурент Лукашенко сделал заявление о России

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии должен быть пересмотрен. Об этом кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил изданию «Лента.ру».
Договор о создании Союзного государства, как сообщал «Рамблер», был подписан в 1999 году. Он подразумевает организацию между Россией и Белоруссией единого военного, валютного, культурного, таможенного, юридического, гуманитарного, политического и экономического пространства.
Сегодня Цепкало выступил за пересмотр этого соглашения. Он объяснил это своей убежденностью в том, что лишь взаимовыгодные соглашения работают хорошо.
По мнению политика, Договор о Союзном государстве перестал соответствовать интересам России, потому что она больше не может кормить Белоруссию.
«Белоруссия фактически была попрошайкой», — отметил он.
Цепкало высказал мнение, что социальный и экономический блоки должны продолжать работать в рамках Союзного государства, а другие механизмы — не должны. Также он считает, что Белоруссии следует сохранять и развивать хорошие отношения с Россией, но и улучшать диалог с США и Европейским союзом (ЕС).