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Претендент на пост президента Белоруссии высказался об интеграции с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Фото: @tsepkalo.official
Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью «Ленте.ру» рассказал о своем видении белорусско-российских отношений и углублении интеграции между странами.
По его словам, в рамках Союзного государства должны продолжать работать социальный и экономический блоки. Цепкало в то же время сомневается в необходимости функционирования других механизмов, в частности, единой валюты и наднационального суда. Политик выступил за ревизию Договора о Союзном государстве, подписанного в 1999 году.
«Мое глубокое убеждение состоит в том, что хорошо работают те соглашения, которые находятся во взаимных интересах двух сторон. Раньше Договор о Союзном государстве был в большей степени в интересах Белоруссии. По тому, как работал экономический блок, Белоруссия фактически была попрошайкой у России. Естественно, сейчас все изменилось. Россия не может больше кормить Белоруссию, у нее свои социальные обязательства», — уверен Цепкало.
Он добавил, что Белоруссия должна продолжать развивать хорошие отношения с Россией, но также и улучшать диалог с ЕС и США, которые являются основным источником инвестиций и технологий. По мнению Цепкало, Минск может стать «адвокатом» Москвы для восстановления диалога с Брюсселем и Вашингтоном до уровня 2014 года.
24 июня бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало подал документы на регистрацию своей кандидатуры на пост главы государства. Он предоставил в Центризбирком 160 тысяч подписных листов при проходном минимуме в 100 тысяч. Цепкало подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в регистрации. Накануне стало известно, что МВД начало доследственную проверку в отношении политика после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки.
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В мире , Политика , СНГ , ЕС , МВД , Центризбирком России , Lenta.ru
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