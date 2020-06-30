Конкурент Лукашенко сделал заявление о России

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью «Ленте.ру» рассказал о своем видении белорусско-российских отношений и углублении интеграции между странами.

По его словам, в рамках Союзного государства должны продолжать работать социальный и экономический блоки. Цепкало в то же время сомневается в необходимости функционирования других механизмов, в частности, единой валюты и наднационального суда. Политик выступил за ревизию Договора о Союзном государстве, подписанного в 1999 году.

«Мое глубокое убеждение состоит в том, что хорошо работают те соглашения, которые находятся во взаимных интересах двух сторон. Раньше Договор о Союзном государстве был в большей степени в интересах Белоруссии. По тому, как работал экономический блок, Белоруссия фактически была попрошайкой у России. Естественно, сейчас все изменилось. Россия не может больше кормить Белоруссию, у нее свои социальные обязательства», — уверен Цепкало.

Он добавил, что Белоруссия должна продолжать развивать хорошие отношения с Россией, но также и улучшать диалог с ЕС и США, которые являются основным источником инвестиций и технологий. По мнению Цепкало, Минск может стать «адвокатом» Москвы для восстановления диалога с Брюсселем и Вашингтоном до уровня 2014 года.