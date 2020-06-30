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Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
В США протестующие установили гильотину у дома богатейшего человека в мире. По данным телеканала Fox News, участники движения против расовой дискриминации поставили гильотину у дома, в котором предположительно проживает глава компании Amazon Джефф Безос.
Протестующие винят компанию в сотрудничестве с полицией и разжигании расистских страхов ради прибыли. Кроме того, немаловажной причиной для гнева в отношении Amazon послужила история с увольнением Криса Смоллса. Он устроил забастовку на одном из складов компании в штате Нью-Йорк в знак протеста из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса.
В мире , Видео , США , Джефф Безос , Amazon
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