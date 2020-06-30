Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Европейцы разочаровались в США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жители европейских стран разочаровались в США на фоне кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют обширные опросы, проведенные по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Почти в каждой стране, участвовавшей в опросах, большинство людей заявили, что были поражены тем, как Дональд Трамп справляется с коронавирусным кризисом, и потеряли доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру, передает ИноТВ со ссылкой на The Guardian.
Негативное отношение к США было наиболее выражено в Дании (71%), Португалии (70%), Франции (68%), Германии (65%) и Испании (64%). Во Франции 46%, а в Германии 42% заявили, что их мнение о США «сильно ухудшилось» во время пандемии.
В своем анализе данных политические эксперты Сьюзи Деннисон и Павел Зерка утверждают, что доверие к США «оказалось подорванным». В качестве причин они называют неудачные попытки страны преодолеть кризис здравоохранения и в полной мере поддерживать трансатлантический альянс.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что миру стоит перестать воспринимать как должное стремление США быть мировым лидером. Опросы показывают, что общественное мнение уже осознало этот сдвиг.
«Доверие европейцев к США исчезло. Многие были потрясены хаотическим ответом американцев на COVID-19; отсутствием солидарности с европейцами, которое они показали 12 марта, закрыв границы с членами шенгенской зоны; и отсутствием их руководящей роли в решении проблемы коронавирусного кризиса на глобальном уровне — или хотя бы их участия в решении этой проблемы (если исключить словесную перепалку со Всемирной организацией здравоохранения)», — говорится в докладе.
Уверенность в будущем трансатлантического партнерства настолько низка, что только 2% респондентов в Германии и 3% во Франции заявили, что будут ожидать поддержки США, когда Европа восстановит свою экономику. «Европейцы осознали тот факт, что США больше не обязательно являются их другом в трудные времена», — комментируют эксперты.
Авторы исследования приходят к выводу, что, если США не возглавят многостороннюю систему, то европейцы захотят, чтобы ЕС взял на себя большую ответственность при решении международных проблем, включая пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.
Опрос также показал, что отношение к России в целом осталось неизменным.
Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Виновниками новой волны коронавируса назвали миллениалов.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины Европа сливает Украину Европа сливает Украину
Комментарии 1
В мире , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Европейский совет , ВОЗ , The Guardian , Германия , Дания , Испания , Португалия , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Видео
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение