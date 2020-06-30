Европейцы разочаровались в США

Жители европейских стран разочаровались в США на фоне кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют обширные опросы, проведенные по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Почти в каждой стране, участвовавшей в опросах, большинство людей заявили, что были поражены тем, как Дональд Трамп справляется с коронавирусным кризисом, и потеряли доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру, передает ИноТВ со ссылкой на The Guardian.

Негативное отношение к США было наиболее выражено в Дании (71%), Португалии (70%), Франции (68%), Германии (65%) и Испании (64%). Во Франции 46%, а в Германии 42% заявили, что их мнение о США «сильно ухудшилось» во время пандемии.

В своем анализе данных политические эксперты Сьюзи Деннисон и Павел Зерка утверждают, что доверие к США «оказалось подорванным». В качестве причин они называют неудачные попытки страны преодолеть кризис здравоохранения и в полной мере поддерживать трансатлантический альянс.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что миру стоит перестать воспринимать как должное стремление США быть мировым лидером. Опросы показывают, что общественное мнение уже осознало этот сдвиг.

«Доверие европейцев к США исчезло. Многие были потрясены хаотическим ответом американцев на COVID-19; отсутствием солидарности с европейцами, которое они показали 12 марта, закрыв границы с членами шенгенской зоны; и отсутствием их руководящей роли в решении проблемы коронавирусного кризиса на глобальном уровне — или хотя бы их участия в решении этой проблемы (если исключить словесную перепалку со Всемирной организацией здравоохранения)», — говорится в докладе.

Уверенность в будущем трансатлантического партнерства настолько низка, что только 2% респондентов в Германии и 3% во Франции заявили, что будут ожидать поддержки США, когда Европа восстановит свою экономику. «Европейцы осознали тот факт, что США больше не обязательно являются их другом в трудные времена», — комментируют эксперты.

Авторы исследования приходят к выводу, что, если США не возглавят многостороннюю систему, то европейцы захотят, чтобы ЕС взял на себя большую ответственность при решении международных проблем, включая пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.

Опрос также показал, что отношение к России в целом осталось неизменным.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Виновниками новой волны коронавируса назвали миллениалов.