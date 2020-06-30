Меркель и Макрон не пожали друг другу руки 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Меркель и Макрон встретились и провели переговоры во дворце Мезеберг в федеральной земле Бранденбург — официальной резиденции правительства Германии.

Эта встреча — первая очная для Меркель и Макрона после начала пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, перед ее началом лидеры Германии и Франции не пожали друг другу руку, а поздоровались по-японски — на расстоянии, сложив ладони на уровне груди и поклонившись.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном Меркель рассказала, что соблюдает социальную дистанцию, а когда это невозможно, надевает защитную маску. Также она отметила, что коронавирус никуда не ушел, а пандемия инфекции, которую он вызывает, в настоящее время в самом разгаре.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,3 миллиона человек.