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Меркель и Макрон не пожали друг другу руки 

Артём Кульша и ещё 1 53 минуты назад
Меркель и Макрон не пожали друг другу руки
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не пожали друг другу руку во время первой встречи после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Меркель и Макрон встретились и провели переговоры во дворце Мезеберг в федеральной земле Бранденбург — официальной резиденции правительства Германии.
Эта встреча — первая очная для Меркель и Макрона после начала пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, перед ее началом лидеры Германии и Франции не пожали друг другу руку, а поздоровались по-японски — на расстоянии, сложив ладони на уровне груди и поклонившись.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном Меркель рассказала, что соблюдает социальную дистанцию, а когда это невозможно, надевает защитную маску. Также она отметила, что коронавирус никуда не ушел, а пандемия инфекции, которую он вызывает, в настоящее время в самом разгаре.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,3 миллиона человек.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Германия , Франция
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