Зеленского назвали последним президентом Украины

Политик подчеркнул, что те три четверти украинцев, которые в минувшем 2019 году голосовали за кандидатуру Зеленского на выборах в президенты, разочаровались в нем. По мнению Рабиновича, украинский лидер не знает, что делать с государством.

«Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!» — сказал депутат.