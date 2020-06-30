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В Раде назвали Зеленского последним президентом Украины 

Lenta.ru и ещё 3 56 минут назад
Зеленского назвали последним президентом Украины
Фото: globallookpress.com
Владимир Зеленский близок к тому, чтобы стать последним президентом Украины, а сама страна — парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приведены на сайте партии.
Политик подчеркнул, что те три четверти украинцев, которые в минувшем 2019 году голосовали за кандидатуру Зеленского на выборах в президенты, разочаровались в нем. По мнению Рабиновича, украинский лидер не знает, что делать с государством.
«Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!» — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что рейтинг нынешнего президента Украины рекордно обвалился. Если в сентябре прошлого года его поддерживали 56 процентов украинцев, то теперь — 25 процентов. На этом фоне с 6 до 11 процентов выросли рейтинги бывшего президента страны Петра Порошенко.
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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