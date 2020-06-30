По сведениям телеканала, в разговорах с Меркель и Мэй американский президент унижал их, совершая "жестокие нападки". По словам одного из источников телеканала, обличительные речи лидера США были "почти садистскими".

"Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских… Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким", — заявил один из источников телеканала.

Неназванный немецкий чиновник подтвердил, как отмечается, что звонки были "настолько необычайны", что в Берлине приняли специальные меры, чтобы сохранить содержание бесед в тайне. Чиновник, на которого ссылается телеканал, назвал поведение Трампа "очень агрессивным", отметив, что по этой причине круг людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель, сократился.

"Унизительными и издевательскими", по утверждению источников канала, были и разговоры Трампа с Мэй, которую он "называл "дурой", а также бесхребетной в связи с ее подходом к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам".

Скотт Моррисон. Кроме того, по словам источников, во время телефонных разговоров Трамп "регулярно издевался и унижал" других лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона . Нападкам Трампа подвергались и канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо