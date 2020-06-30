«Кремль давит на Лукашенко»

Белорусский мигрант в Швеции отчаянно призывает обратить внимание на ситуацию вокруг предстоящих белорусских выборов. По его словам, Лукашенко хотя и слаб, но сделает все, чтобы победить. А Путин рано или поздно обведет Лукашенко вокруг пальца и добьется создания союзного государства, уверен автор.

Самый жаркий за последнее десятилетия день летнего солнцестояния был столь жарким не только из-за погоды, но еще и по совершенно другим причинам. Режим авторитарного президента Лукашенко, который в последние годы демонстрировал окружающему миру все более сдержанный и разумный фасад, внезапно как будто пустился во все тяжкие и изо всех сил ударил по противникам в преддверии президентских выборов 9 августа.

Лукашенко и раньше сажал оппозиционеров в тюрьму, но никогда еще это не происходило так задолго до выборов и с такой незамутненной жестокостью. Двое самых популярных конкурентов нынешнего президента, который занимает этот пост уже почти 26 лет, арестованы вместе с дюжиной сотрудников, занимавшихся предвыборными кампаниями, друзей, бывших коллег, а также вместе с несколькими оппозиционными политиками.

Проводятся полицейские рейды, один крупный банк принудительно передан во владение государству, а акции протеста подавляются непропорционально насильственными методами.

Происходящее сейчас в Белоруссии должно волновать нас не только из-за простого человеческого сочувствия. Трудно счесть случайностью то, что Виктор Бабарико, политик, который за рекордное время стал абсолютным фаворитом в президентской гонке, — председатель правления крупного банка, принадлежащего Газпрому , самой могущественной российской государственной компании. Весьма необычно, что белорусский режим избрал такую радикальную меру, как захват контроля над принадлежащим России банком. Но еще более необычно, что Кремль при этом не протестует. Кремль редко делает нечто необычное, если это не в его интересах.

Начальная фаза предвыборной гонки обнажила важную истину: Лукашенко слабее, чем когда-либо, и он сам об этом знает. Поэтому он в отчаянии и действует недальновидно. Многое указывает на то, что его реальная популярность настолько низка, что если бы вопреки всему в стране прошли справедливые выборы, он бы их, вероятно, проиграл. Недовольство народа, по-видимому, связанное с многолетней экономической стагнацией, усугубилось из-за безответственного поведения Лукашенко в период пандемии covid-19, а также из-за назревающего конфликта с Россией. Мощный восточный союзник в последние годы требовал от Белоруссии все больших уступок в обмен на продление скидок на российские нефть и газ.

В преддверии последних ежегодных переговоров о ценах на нефть Кремль предъявил Белоруссии секретный договор об интеграции. Общественности о нем не рассказывали, но, по-видимому, он представлял собой план по созданию тесного альянса между странами, в результате которого Белоруссия лишилась бы независимости. В результате Россия фактически поглотила бы Белоруссию, и это кардинально сказалось бы на ситуации с безопасностью в Европе и соседних с Швецией регионах.

Помимо того, что такое слияние невероятно усилило бы статус России как сверхдержавы, это еще и укрепило бы военный потенциал России более обширными вооруженными силами, чем армии Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятые. Вся 1084-километровая граница Белоруссии с Украиной открылась бы для новой гибридной войны России. Почти 65-километровый Сувалкский коридор, единственный сухопутный путь для подкреплений НАТО в случае конфликта в Прибалтике, оказался бы крайне уязвимым. Но в первую очередь осуществился бы опасный прецедент захвата целой страны мирным путем — в результате политического давления и манипуляций.

Лукашенко этот договор не подписал, и с тех пор Кремль давит на него, как никогда ранее. И сейчас, в преддверии выборов, его лояльность к России проходит особенно трудное испытание. Кандидата от оппозиции Виктора Бабарико едва ли можно назвать марионеткой Кремля. Однако этот, возможно, честный и добросовестный банкир может стать «полезным идиотом» Кремля, когда ослабленный деспот Лукашенко в отчаянных попытках продемонстрировать силу сожжет все мосты на Запад и останется с договором об интеграции в руках на содержании у Путина, избрав этот вариант как единственное спасение перед лицом внутреннего восстания.

Сегодня перед посольством Белоруссии в Стокгольме прошла акция протеста. Чем ближе президентские выборы 9 августа, тем больше шведские и другие европейские СМИ будут писать об угнетении, преследованиях и преступлениях против прав человека — как всегда делает шведская пресса, когда дело касается недемократических стран. Это станет методом давления на шведское правительство в попытке заставить его отказаться от любых контактов с белорусским государством.

В то же время есть большой риск, что санкции и изоляция режима Лукашенко очень сильно сыграют на руку Кремлю. Швеция и ЕС не должны позволить путинским стратегам обыграть себя. Журналистам и политикам следует соблюдать тонкий баланс, одновременно защищая свободу слова и права человека и при этом не усугубляя ситуацию для всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.

Ни насилие, ни ужасные угрозы, ни циничная и противоправная клевета на оппонентов Лукашенко в государственных СМИ не были бы возможны, если бы те, кто все это делает, не чувствовали свою безнаказанность. Вместо того чтобы игнорировать и прерывать контакты со всем режимом, ЕС следует подвергнуть санкциям людей и компании, которые разными способами способствуют притеснениям. И тогда режиму будет значительно труднее мобилизовать добровольных угнетателей, в то время как дверь на Запад останется открытой, а Путин не сможет еще больше сжать хватку.