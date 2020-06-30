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Какой праздник 30 июня 

Мария Иванова 35 минут назад
Какой праздник 30 июня
Фото: EPA
Во вторник, 30 июня, отмечаются День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста России, Международный день парламентаризма и Международный день астероида. В этот день родился американский боксер Майк Тайсон и скончался российский актер Ростислав Плятт.
Накануне, 29 июня, как писал «Рамблер», отмечались День партизан и подпольщиков, День кораблестроителя в России и Винная битва в Испании.
В народном календаре славян 30 июня (по старому стилю) — Поминки весны. Крестьяне выходили на Красные горки кланяться заре-зарянице.
30 июня в Париже основали международный Межпарламентский союз (1889 год), Корея объявила независимость от Китая (1894), над Сибирью произошел взрыв, который позже объяснили падением Тунгусского метеорита (1908), были получены первые фотографии Луны с близкого расстояния (1964), курс доллара впервые превысил отметку в тысячу рублей, достигнув 1024 рубля (1993), в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере (1997).
30 июня родились французский астроном и геодезист Жан-Доминик Кассини (1748 год), лауреат Нобелевской премии по химии, американец Пол Берг (1926), актриса Инна Ульянова (1934), основатель группы «Алиса» Святослав Задерий (1960), американский боксер Майк Тайсон (1966), 23-кратный олимпийский чемпион из США Майкл Фелпс (1985).
30 июня скончались кинорежиссер и актер Всеволод Пудовкин (1953 год), первый чемпион мира в «Формуле-1», итальянец Джузеппе Фарина (1966), советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев (1971), актер Ростислав Плятт (1989).
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
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В мире , Георгий Добровольский , Майкл Фелпс , Виктор Пацаев , Ростислав Плятт , Майк Тайсон , Владислав Волков , Гарри Поттер , Всеволод Пудовкин , Инна Ульянова , Минюст РФ , Испания
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