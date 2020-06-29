Польская молодежь меняет свое мнение о России 

Несмотря на админресурс и личную поддержку Трампа, президент Польши Анджей Дуда не сумел переизбраться в первом же туре выборов. Во втором туре ему предстоит поединок с Рафалом Тшасковским. От Дуды Тшасковский отличается тем, что популярен у молодежи, а также с уважением отзывается о россиянах. Кстати, опросы выявили новый тренд — в отличие от старшего поколения, молодежь выступает за примирение с Москвой

Избирком Польши в понедельник объявил результаты обработки 99,78% бюллетеней состоявшихся накануне выборов главы государства. По итогам первого тура действующий глава государства Анджей Дуда завоевал 43,67% голосов, а его конкурент от крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,34%. На третьем месте — независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, получивший 13,85. При этом установлена рекордная явка — 64,4%.

Таким образом, несмотря на все, казалось бы имевшиеся шансы, Дуда не смог набрать 50% голосов избирателей, необходимых для безоговорочной победы. Теперь победителя президентской гонки выявит второй тур голосования, который состоится 12 июля.

По мнению наблюдателей Анджей Дуда уже использовал все свои ресурсы и теперь для победы ему придется привлечь голоса кандидатов, выбывших из борьбы. За те же голоса будет бороться и Тшасковский.

Характерно, что за четыре дня до выборов Дуда посетил Вашингтон, где встретился с Дональдом Трампом , а Тшасковский, заручился поддержкой мэров столиц Евросоюза . Это отчасти говорит о разных политических векторах кандидатов. Но для России важно другое: в отличие от Дуды его соперник, похоже, не страдает болезненной русофобией. «Поляки и русские всегда были близки. Как будущий президент, я объявляю, что всегда буду открыт для разговоров о том, как улучшить наши контакты с Россией, потому что две великие нации могут сделать гораздо больше, чем быть в постоянном напряжении», –такое предвыборное заявление Тшасковского цитирует EurAsia Daily. На него, к слову, счел необхоодимым лично обрушиться с критикой Дуда.

Впрочем, тот же Тшасковский на вопрос, хотел бы он потепления отношений с Россией, ответил: «Сегодня Россия не является ответственным участником международных отношений. Очень хорошо, что ЕС и НАТО проводят жесткую и принципиальную политику в отношении России. Другого пути нет», — цитирует его «Независимая газета».

И все же, поскольку Тшасковскому нужны дополнительные голоса во втором туре. Многое здесь зависит от занявшего третье место журналиста Шимона Холовни — представителя нового поколения польской католической интеллигенции. От того, кого он поддержит во втором туре, может зависеть итоговый результат, сообщает ТАСС. Холовню никак нельзя назвать «ястребом» и русофобом. Например, прокладку канала через Балтийскую косу, начатую назло России, он назвал недавно «фараонским идиотизмом, после чего сторонники Дуда обвинили его в сговоре с Россией, передает „ИноСМИ.ру“. Так или иначе, в случае провала Дуды во втором польская политика на восточном направлении имеет все шансы на смягчение.

В России особое внимание в этой связи привлекает фигура еще одного кандидата, который преподнес сенсацию на выборах — Кшиштоф Босак, считавшийся маргиналом, набрал 7% голосов и занял четвертое место. Он представляет консервативно-евроскептическую партию „Конфедерация“, выступающую за диалог с Россией и с пониманием относящейся к политике Москвы в отношении Украины. То есть фактор „потепления с Москвой“ может оказаться далеко не последним в президентской кампании.

Примечательно, что Босак стоит лишь на втором месте после Тшасковского по уровню популярности среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет. Согласно опросам, за Тшасковского готовы проголосовать 23% избирателей это го возраста, а за второго 22.

Ранее политолог Станислав Стремидловский заявил газете ВЗГЛЯД, что Босак считается наименее антироссийски настроенным из кандидатов. Однако он отметил, что среди сторонников его „Конфедерации“ есть два течения. Одни „идеологически мотивированные избиратели, для которых борьба с ЛГБТ и отстаивание моральных ценностей важнее всего“ и для них мэр Варшавы Тшасковский окажется слишком либеральным. Другие же „конфедераты“, экономические либертарианцы предпочтут именно Тшасковского Дуду, поскольку партия последнего усилила государственный аспект в экономике.

Бывший зампред комиссии по международным делам сейма Польшии, политолог Тадеуш Ивиньский хорошо помнит Кшиштофа Босака по заседаниям в парламенте.

»Босак — относительно молодой человек. Кстати, он недавно женился, и это обстоятельство тоже сыграло ему на руку. На публичных мероприятиях он выступал вместе с женой. Но мало кто ожидал, что он наберет 7%», — признался эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Босак возглавил достаточно странную структуру — коалицию националистов и правых популистов. Раньше они были раздроблены, воспринимались как экстремисты и маргиналы, но теперь им удалось найти точки соприкосновения и вместе обратиться к молодежи с радикальными лозунгами», — объяснил Ивиньский.

По его словам, молодежь частично откликнулась на эти лозунги и теперь «Конфедерация» превратилась в реальную силу.

«Эта коалиция тех, кто против примитивного подхода нынешнего правительства, — сказал Ивиньский. — Они считают, что из-за своего географического положения Польша не должна превращать в своих врагов ни Германию, ни Россию».

Другой бывший депутат сейма, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский считает, что Босака не стоит представлять себе пророссийским политиком.

«Перед выборами он, к примеру, заявил, что не против размещения в Польше ядерных ракет США. Тем не менее, среди лидеров его партии есть люди, которые к России относятся дружески. Например, Януш Корвин-Микке или Гжегож Браун», — сказал Пискорский газете ВЗГЛЯД.

Однако польская молодежь, на которую и опирается «Конфедерация», действительно более прагматично относится к России, нежели старшее поколение, признал Пискорский.

«Социологические опросы последних месяцев говорят, что 65-68% поляков в возрастной категория с 18 до 25 лет считают, что Варшава должна попытаться договориться с Москвой, что пора разморозить наши отношения», — отметил аналитик.

Пискорский также обратил внимание, что из политической повестки в Польше исчезла война в Донбассе, да и вообще Украина.