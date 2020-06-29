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Лидер Black Lives Matter дал совет Трампу 

Lenta.ru 1 час назад
Лидер Black Lives Matter дал совет Трампу
Фото: Reuters
Лидер движения в поддержку чернокожих Black Lives Matter в Нью-Йорке Хоук Ньюсом объяснил, чего добиваются протестующие в США, и дал совет американскому президенту Дональду Трампу. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Он предложил американскому лидеру вместо того, чтобы «вешать мишени на спины активистов движения», ознакомиться со списком законодательных предложений от участников демонстраций.
Ньюсом заметил, что американскому лидеру следует смотреть не на проявление проблемы, а на ее источник.
«И, как лидер страны, стремиться найти решение проблемы, которая веками терзает США», — сказал он.
Активист ранее заявлял, что если участники протестов не получат того, что хотят, то они «сожгут систему» страны и будут требовать и дальше прекращения финансирования полицейских. Трамп в свою очередь ответил, что руководство движения подстрекает к измене и госперевороту.
В середине июня Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. В первую очередь он указал на то, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств. Также глава государства обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств. Кроме того, он заявил, что власти работают над завершением указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам. Американский лидер также пообещал, что власти не будут лишать полицию финансирования.
Black Lives Matter (BLM) — движение в США, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Кроме того, активисты выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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