Меркель отказалась пожать руку Макрону 

Лидеры стран отказались от традиционного приветствия с рукопожатием: при встрече Меркель и Макрон остановились на безопасном расстоянии и несколько раз поклонились друг другу.

На совместной пресс-конференции Меркель ответила на вопрос, почему ее никто не видел в защитной маске. По словам Меркель, она придерживается рекомендаций Института вирусологии имени Роберта Коха и соблюдает социальную дистанцию, а маску надевает при походе в магазин.

«Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске», — цитирует ее ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин , принимая иностранных гостей на Параде Победы, обменялся с ними рукопожатиями и объятиями. Также глава государства пожал руки ветеранам, присутствующим на параде.