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Меркель отказалась пожать руку Макрону 

Вероника Полынина 8 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые с начала пандемии коронавируса провели личную встречу.
Лидеры стран отказались от традиционного приветствия с рукопожатием: при встрече Меркель и Макрон остановились на безопасном расстоянии и несколько раз поклонились друг другу.
На совместной пресс-конференции Меркель ответила на вопрос, почему ее никто не видел в защитной маске. По словам Меркель, она придерживается рекомендаций Института вирусологии имени Роберта Коха и соблюдает социальную дистанцию, а маску надевает при походе в магазин.
«Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске», — цитирует ее ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин, принимая иностранных гостей на Параде Победы, обменялся с ними рукопожатиями и объятиями. Также глава государства пожал руки ветеранам, присутствующим на параде.
Как писал «Рамблер», бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил качество противоэпидемических мероприятий перед проведением Парада Победы на Красной площади столицы. Депутат Госдумы назвал ее «самым безопасным местом в мире».
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В мире , Видео , Геннадий Онищенко , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Госдума , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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