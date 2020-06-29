ВОЗ анонсировала расследование в Китае

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ВОЗ начнет расследовать причины пандемии коронавируса в Китае 

Lenta.ru 58 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправит в Китай команду для расследования происхождения коронавируса. Об этом заявил ее глава Тедрос Адханом Гебрейсус в ходе брифинга, передает «Интерфакс».
Группа займется выяснением обстоятельств причин пандемии COVID-19. Предполагается, что специалисты отправятся в Китай на следующей неделе.
Ранее в ВОЗ заявили, что распространение пандемии COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Это происходит даже несмотря на то, что разработка вакцины идет полным ходом, а многие страны действительно добились «некоторого прогресса» в борьбе с пандемией.
По данным на 29 июня, в мире насчитывается более 10,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 500 тысяч скончались, еще 5,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире , Видео , ВОЗ , Интерфакс , Китай
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