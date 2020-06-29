Названы конкуренты США в борьбе за мировое лидерство 

«США перестали быть абсолютными лидерами, но они все еще лидеры. Просто после 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные. У США, возможно, все еще самая мощная армия, но далеко не лучшая экономика», — сказал он изданию «Вечерняя Москва», комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа должна обдумать, как жить в мире, где США не являются главенствующим лидером.

По словам Журавлева, и США, и Великобритания остаются финансовыми лидерами мира, но это лишь следствие отлаженных коммуникаций.

Политолог предположил, что американский доллар еще долго будет являться резервной валютой, несмотря на утрату позиций Вашингтона.

Основными конкурентами США Журавлев считает Китай и Индию — их успех заключается в развитии фундаментальной науки, создающем новые отрасли экономики.

«Когда мы говорим о том, что США были абсолютными лидерами, мы помним, что стали они мировым гегемоном только после 1991 года, после развала СССР. Но эта эпоха закончилась. Лидерство дорого стоит, за то, что «рулишь миром», надо платить. Второй ловушкой оказался парадокс: рынок тем больше, чем выше покупательская способность населения. А чем выше эта способность, тем дороже товары. Круг замыкается», — объяснил директор Института региональных проблем.

Журавлев отвел России в рейтинге мирового лидерства четвертое место. По его словам, стране, торгующей сырьем, трудно занять и удержать место лидера.

Как писал «Рамблер», ранее экс-министр финансов США Генри Полсон-младший назвал исторической аномалией длительное удерживание роли доллара как основной мировой валюты. По его словам, китайский юань на сегодняшний день обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию доллару. Однако юань не может занять место доллара, пока Китай не достигнет большего прогресса в переходе к рыночной экономике, считает Полсон-младший.