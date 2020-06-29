Эксперт объяснил слова Лукашенко о «столице родины»

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "столице родины", сказанные во время визита на военный парад в Москве , объясняются тем, что глава республики считает себя советским человеком, заявил РИА Новости в понедельник эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.

Лукашенко 24 июня пообщался с гостями парада Победы в Москве. Он, в частности, отметил, что приехал "в столицу родины" и пожелал присутствующим выстоять и не болеть.

"Люди любят политизировать на этот счет и интерпретировать это каким-то образом, опираясь на собственные идеологические предпочтения. Я бы таким образом не рассуждал. Эти слова нужно рассматривать исходя из неоднократных заявлений Лукашенко, что он советский человек и для него СССР является родиной. То есть, он показал… только преемственность своей позиции и как бы ее нерушимость. Не вижу здесь никаких проблем", — утверждает Петровский.

Он также выразил мнение, что нет ничего необычного в предстоящем визите Лукашенко в Тверскую область во время проходящей в Белоруссии кампании по выборам президента.

"Сколько имеется в истории фактов, когда иностранные лидеры в избирательную кампанию, в том числе через визиты в другие государства стремились продемонстрировать свои политические очки. Этот визит показывает, какие приоритеты ставит Лукашенко", — добавил собеседник агентства.