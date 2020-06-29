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Эксперт объяснил слова Лукашенко о «столице родины» во время парада 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Эксперт объяснил слова Лукашенко о «столице родины»
Фото: РИА Новости
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "столице родины", сказанные во время визита на военный парад в Москве, объясняются тем, что глава республики считает себя советским человеком, заявил РИА Новости в понедельник эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.
Лукашенко 24 июня пообщался с гостями парада Победы в Москве. Он, в частности, отметил, что приехал "в столицу родины" и пожелал присутствующим выстоять и не болеть.
"Люди любят политизировать на этот счет и интерпретировать это каким-то образом, опираясь на собственные идеологические предпочтения. Я бы таким образом не рассуждал. Эти слова нужно рассматривать исходя из неоднократных заявлений Лукашенко, что он советский человек и для него СССР является родиной. То есть, он показал… только преемственность своей позиции и как бы ее нерушимость. Не вижу здесь никаких проблем", — утверждает Петровский.
Он также выразил мнение, что нет ничего необычного в предстоящем визите Лукашенко в Тверскую область во время проходящей в Белоруссии кампании по выборам президента.
"Сколько имеется в истории фактов, когда иностранные лидеры в избирательную кампанию, в том числе через визиты в другие государства стремились продемонстрировать свои политические очки. Этот визит показывает, какие приоритеты ставит Лукашенко", — добавил собеседник агентства.
Ранее Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечал белорусский лидер, он хотел бы затронуть тему внешнего вмешательства в выборы в республике, назначенные на 9 августа.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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