«Зеленая сделка» фон дер Ляйен расколола Евросоюз 

Союз богатых стран ЕС призывает к значительному ужесточению целевых показателей по выбросам углекислого газа в атмосферу в рамках "зеленой сделки" по превращению Европы в климатический нейтральный континент. Более бедные страны отвергают эти требования как совершенно иллюзорные, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Зеленая сделка" является масштабным пакетом мер, предложенным Еврокомиссией, чтобы сделать климат ЕС нейтральным к 2050 году. Для достижения этой цели необходимо ужесточить климатический целевой показатель на 2030 год. ЕС хотел сократить выбросы CO2 на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Председатель ЕК Урсула фон дер Лейен считает возможным увеличить эту цель до 50-55 процентов.
В декабре 2019 год на саммите глав-государств ЕС проявились противоречия относительно сроков исполнения "зеленой сделки" и ее финансирования. Так, Польша, которая получает почти 80 процентов электроэнергии от угольных электростанций, настаивает на том, чтобы отложить реализацию проекта на 2070 год, а Чехия и Венгрия потребовали классифицировать ядерную энергетику как безвредную для окружающей среды. Очевидно, они надеются использовать средства ЕС для строительства новых атомных станций. "Нам нужна уверенность в том, что никто не помешает нам строить атомные электростанции", — заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Еврокомиссия предложила выделить на переход к климатически нейтральному образу жизни 100 миллиардов евро. Однако некоторым государствам-членам это кажется пустым обещанием. Потому что сейчас начинаются дебаты о следующем семилетнем бюджете ЕС, из которого должны поступить средства. И дебаты уже начались не только о размере бюджета, но и о том, как он будет использоваться. Конфликт осложняется неизбежным выходом Великобритании из Евросоюза, пишет Deutsche Welle.
При этом отмечается, что конфликт интересов в отношении бюджета очевиден. Чистые доноры, такие как Германия, как правило, хотят его ограничить, в то время как чистые получатели восточноевропейцы больше заинтересованы в расширении средств. Они полагают, что на защиту климата может уйти много денег. Тогда не хватит средств для помощи бедным регионам. "Мы не можем позволить брюссельским бюрократам оседлать бедных людей и бедные страны ценой борьбы с изменением климата", — предостерег премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Итоги дискуссии вокруг "зеленой сделки" подвела газета Tagesspiegel. "До климатической нейтральности еще далеко. Широкий консенсус в отношении этой цели не должен скрывать тот факт, что реальные конфликты уже бушуют под одеялом зеленой эйфории. В конце концов, быть приверженным политическим амбициям — это одно. Решать конкретные меры, которые приведут к их осуществлению, — это другое. Вместо того, чтобы объединять страны ЕС в благородном стремлении к чистому воздуху и устойчивой экономической деятельности, "зеленая сделка" обнажит новые разделительные линии и создаст жесткую окопную войну", — говорится в комментарии издания.