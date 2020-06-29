Дипломат сравнил США с СССР в годы развала 

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Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм

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В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус

Лукашенко: США и КНР ведут борьбу за передел мира

Мэр одного из украинских городов сжег флаг России недалеко от посольства