Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломат сравнил США с СССР в годы развала 

ИА Regnum 1 час назад
Дипломат сравнил США с СССР в годы развала
Фото: Reuters
США переживает процессы, схожие с теми, что происходили в СССР перед его развалом. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол России Александр Крамаренко в отставке в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению дипломата, утверждение о том, что беспорядки, происходящие в США и перекинувшиеся в страны Евросоюза, никогда не дойдут до России, не точно. Россия уже пережила нечто подобное в период распада СССР.
«Я бы не стал утверждать, что это докатится до нас, мы имеем дело с тем, что мы имели дело 30 лет назад. Любая власть устаёт, изнашивается. Советская власть износилась, и мы получили то, что получили. Американская власть тоже износилась, просто износилась позже», — сказал Крамаренко.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
ИА Regnum: последние новости
В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус Лукашенко: США и КНР ведут борьбу за передел мира Лукашенко: США и КНР ведут борьбу за передел мира Мэр одного из украинских городов сжег флаг России недалеко от посольства Мэр одного из украинских городов сжег флаг России недалеко от посольства
В мире , Александр Крамаренко , ЕС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Оператор Собчак рассказал об изнасилованиях в монастыре
02:02
Оператор Собчак рассказал об изнасилованиях в монастыре
Шоу-бизнес Происшествия
Россия прекратила сотрудничать с ООН в Сирии
01:59
Россия прекратила сотрудничать с ООН в Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение