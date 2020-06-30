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По мнению Боровица, месть заключалась бы в советах Кушнера по борьбе с коронавирусом.

«Для всех тех, кто считал, что президент не воспринимает действия россиян всерьез, этот ответ должен говорить сам за себя. У президента было множество вариантов для ответа и он, безусловно, выбрал самый жесткий. <…> Он поставит Россию на колени», — так, по мнению Боровица, могла прокомментировать отправку Кушнера пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Джаред Кушнер — самое жестокое оружие в нашем арсенале, и решение использовать его далось нам нелегко», — привел комик мнение воображаемого чиновника Белого дома.

Многие в Вашингтоне были бы удивлены жестокостью возмездия Трампа, в том числе уважаемый вирусолог, доктор Энтони Фаучи

«Я знаю, что русские — наши враги, но я все еще не уверен, что пожелал бы им Кушнера», — процитировал его воображаемый ответ Боровиц.