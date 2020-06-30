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Трамп решил «отомстить» России 

Мария Иванова и ещё 6 6 минут назад
New Yorker опубликовал сатирическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что после слухов о сговоре России с боевикам «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) президент США Дональд Трамп мог бы «отомстить» Москве, отправив в Кремль своего зятя Джареда Кушнера.
По мнению Боровица, месть заключалась бы в советах Кушнера по борьбе с коронавирусом.
«Для всех тех, кто считал, что президент не воспринимает действия россиян всерьез, этот ответ должен говорить сам за себя. У президента было множество вариантов для ответа и он, безусловно, выбрал самый жесткий. <…> Он поставит Россию на колени», — так, по мнению Боровица, могла прокомментировать отправку Кушнера пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Джаред Кушнер — самое жестокое оружие в нашем арсенале, и решение использовать его далось нам нелегко», — привел комик мнение воображаемого чиновника Белого дома.
Многие в Вашингтоне были бы удивлены жестокостью возмездия Трампа, в том числе уважаемый вирусолог, доктор Энтони Фаучи.
«Я знаю, что русские — наши враги, но я все еще не уверен, что пожелал бы им Кушнера», — процитировал его воображаемый ответ Боровиц.
Как сообщал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы предложенном российскими разведчиками боевикам за убийство военных США в Афганистане. В МИД России эти материалы назвали «незатейливым вбросом».
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В мире , Видео , Безопасность , Человек года , Коронавирус , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , МИД , Талибан , Администрация США
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