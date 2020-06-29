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Мир ждет новая угроза после пандемии коронавируса 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Астролог из Индии Абигья Ананд, предсказавший летом 2019 года пандемию коронавируса, заявил, что в ближайшие месяцы мир ждет новое испытание. Об этом пишет News.ru.
По данным издания, ранее 14-летний подросток опубликовал ролик YоuTube, в котором заявил, что в конце 2019 — начале 2020 года мировому сообществу придется пройти проверку на прочность, говорил о дистанции между людьми и о спаде угрозы в мае.
В новом ролике индийский подросток отметил, что миру грозит еще одна катастрофа. Он не сказал конкретно, что именно произойдет, однако подчеркнул, что событие стоит ожидать до 20 декабря.
Предсказание быстро было удалено с канала астролога, однако его успели скачать и выложить другие пользователи, отмечается в статье.
Как писал «Рамблер», вспышка COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,1 миллиона человек.
В мире , Видео , Индия
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