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В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
Фото: РИА Новости
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома, два офицера находятся в критическом состоянии, сообщило полицейское управление Талсы.
Полиция города сообщила, что офицеры полиции остановили подозреваемого примерно в 03.30 по местному времени (11.30 мск), после чего завязалась драка.
" (Подозреваемый Дэвид) Уэа нацелил оружие на полицейских и выстрелил несколько раз. Оба офицера получили ранения и сейчас находятся на операции в критическом состоянии, — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Отмечается, что подозреваемый сбежал с места преступления, сейчас он находится в розыске.
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В мире , Происшествия , Талса
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