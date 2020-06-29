В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу 

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Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома, два офицера находятся в критическом состоянии, сообщило полицейское управление Талсы.

Полиция города сообщила, что офицеры полиции остановили подозреваемого примерно в 03.30 по местному времени (11.30 мск), после чего завязалась драка.

" (Подозреваемый Дэвид) Уэа нацелил оружие на полицейских и выстрелил несколько раз. Оба офицера получили ранения и сейчас находятся на операции в критическом состоянии, — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что подозреваемый сбежал с места преступления, сейчас он находится в розыске.