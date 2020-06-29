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В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19 за сутки 

РИА Новости 1 час назад
В Иране зафиксировали рекордное число жертв COVID-19
Фото: © AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иран зафиксировал рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом, скончались 162 человека, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
Прежний антирекорд зафиксирован 4 апреля — 158 жертв.
В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2536 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 162 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 225 205, жертв — 10670. При этом на данный момент выздоровели не менее 186 180 человек.
В Иране уже две недели, за исключением одного дня, за сутки умирают более 100 пациентов с коронавирусом: 14 июня впервые более чем за два месяца зафиксировано более 100 смертей, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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В мире , Минздрав РФ , Иран
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