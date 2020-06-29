Эксперт добавил, что западные державы никаких преимуществ Минску пока не обещают. Наоборот, сотрудничество может обернуться введением санкций против Белоруссии, пишет ИА REGNUM.

При этом на российском направлении он (Александр Лукашенко. — NEWS.ru) за последние два года приложил максимум усилий к тому, чтобы разрушить даже те зачатки отношений, которые существовали. В нынешней ситуации Лукашенко готов на всё, лишь бы получить поддержку. В преддверии встречи с президентом России он говорит о том, что он союзник, — отметил Суздальцев.

Накануне Лукашенко заявил, что единственный союзник, который остался у РФ, — это Белоруссия. Он отметил, что потеря Минска — это «сильнейший удар по внутренней политике России».

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО . 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» Газпромбанку ). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду. При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.