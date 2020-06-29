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Лукашенко заподозрили в любви к российским деньгам, а не к людям 

News.ru 47 минут назад
Глава Белоруссии Александр Лукашенко последовательно выступает как союзник российских нефти, газа и кредитов, но не самой РФ и её граждан, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, президент начинает вспоминать о Москве, когда остаётся один на один со своим народом. Накануне выборов руководителя республики политик вновь оказался в подобной ситуации.
Эксперт добавил, что западные державы никаких преимуществ Минску пока не обещают. Наоборот, сотрудничество может обернуться введением санкций против Белоруссии, пишет ИА REGNUM.
При этом на российском направлении он (Александр Лукашенко. — NEWS.ru) за последние два года приложил максимум усилий к тому, чтобы разрушить даже те зачатки отношений, которые существовали. В нынешней ситуации Лукашенко готов на всё, лишь бы получить поддержку. В преддверии встречи с президентом России он говорит о том, что он союзник, — отметил Суздальцев.
Накануне Лукашенко заявил, что единственный союзник, который остался у РФ, — это Белоруссия. Он отметил, что потеря Минска — это «сильнейший удар по внутренней политике России».
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).
Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.
Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.
Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду. При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.
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Комментарии 7
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Андрей Суздальцев , Газпромбанк , Газпром , ВШЭ , ФСИН , ИА REGNUM , Минск , Москва
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