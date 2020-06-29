В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи 

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 247 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 34 154.

За тот же период скончались шесть человек, зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 1444.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1797 человек, 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находятся на карантине, 20 897 выздоровели.

В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф