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В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Фото: © Depositphotos / kapa196628
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 34 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 247 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 34 154.
За тот же период скончались шесть человек, зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 1444.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1797 человек, 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находятся на карантине, 20 897 выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минздрав РФ , Польша
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