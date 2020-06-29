В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи 

Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 34 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 247 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 34 154.
За тот же период скончались шесть человек, зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 1444.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1797 человек, 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находятся на карантине, 20 897 выздоровели.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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