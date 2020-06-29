Heise: Черчилль как главный свидетель Путина

9 июля Кремль опубликовал 18-страничный текст, в котором российский президент Владимир Путин представил мировой общественности новые исторические факты, относящиеся к началу Второй мировой войны. Текст озаглавлен «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим». В нем российский президент пытается опровергнуть новыми фактами из российских архивов утверждения о тождественности Гитлера и Сталина, распространяемые западными средствами массовой информации после начала кризиса на Украине в 2014 году.

Резолюция Совета Европы: «Россия преуменьшает серьезность преступлений коммунизма»

Насколько изменилось представление об истории в Европе, иллюстрирует принятие Европейским парламентом резолюции 19 сентября 2019 года. Документ озаглавлен «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В резолюции говорится, что 23 августа 1939 года «коммунистический Советский Союз и национал-социалистический Третий рейх подписали известный как пакт Молотова-Риббентропа пакт о ненападении и прилагающиеся к нему секретные протоколы. Этим шагом два тоталитарных режима якобы поделили между собой Европу и территории независимых государств, разделили её на сферы влияния и тем самым способствовали развязыванию Второй мировой войны.

Резолюция „указала на то, что в общественном пространстве некоторых государств — членов ЕС (в парках, на площадях или улицах) стоят памятники и мемориалы, прославляющие тоталитарные режимы, что способствует искажению исторических фактов о причинах, ведении и последствиях Второй мировой войны“.

Далее в резолюции говорится, что Россия преуменьшает серьезность „преступлений коммунизма“ и возвеличивает „советский тоталитарный режим“. Поэтому резолюция „призывает российское общество к критическому осмыслению его трагического прошлого“.

Только 66 депутатов проголосовали против

Резолюция была внесена 18 депутатами из Польши и одним депутатом из Латвии . За нее проголосовали 535 депутатов, 66 выступили против. 52 депутата воздержались.

О заслугах Красной Армии при освобождении Европы от фашизма в резолюции не было сказано ни слова. Если следовать логике резолюции, то нужно снести памятник советскому солдату с ребенком на руках в берлинском Трептов-парке.

О резолюции Европейского парламента Владимир Путин написал, что » Мюнхен там, конечно, не упоминается». Он имеет в виду Мюнхенскую конференцию 1938 года, на которой Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье договорились о том, что Чехословакия должна уступить Германии Судетскую область.

Немецкие средства массовой информации уделили резолюции Европейского парламента минимум внимания. Но Россия восприняла ее как сигнал тревоги. И поэтому Владимир Путин послал историков в архивы на поиски новых фактов, относящихся к началу Второй мировой войны, чтобы противопоставить их обвинениям в адрес России.

«Версаль подготовил почву для Гитлера»

Одну из причин прихода Гитлера к власти и начала Второй мировой войны российский президент видит в репарациях, которые приходилось выплачивать Германии в соответствии с Версальским договором 1918 года. По мнению Путина, «ограбление Германии» через «огромные репарации» было «национальным унижением» страны и стало «питательной почвой для радикальных реваншистских настроений в Германии».

Эта аргументация не нова. Примечательно, что другие причины зарождения и развития фашизма, такие как антисемитизм, милитаризм, антиславянский расизм и верноподданнический дух, Путиным не названы. Создается впечатление, что российский президент избегает касаться этих тем — вероятно, щадя душу немецкого народа и консервативные круги.

«Финансовые круги США и Великобритании»

Примечательно и то, что пишет российский президент о «финансовых и промышленных кругах» Великобритания США . По его словам, они «весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения». Путин имеет в виду, что Гитлер был способен вести войну именно благодаря этим кругам — тезис, который можно часто услышать и от немецких правых популистов и консерваторов.

Что это? Тактичная сдержанность по отношению к Германии, с которой Россия хочет быть партнерами? Почему Путин ни слова не написал о немецком крупном капитале, финансировавшем Гитлера? Почему российский президент не упомянул, что ведущие немецкие промышленники предстали перед судом в Нюрнберге и были им осуждены? Потому что Россия хочет получать от Германии больше инвестиций?

Судя по всему, российский президент надеется, что немцы наконец поймут, что им пора освободиться от объятий США и Великобритании и стать партнерами России. Эту надежду питают многие россияне. Об этом можно почти каждый день прочитать в российских средствах массовой информации.

Часть ответственности за развязывание Второй мировой войны несут, по мнению российского президента, западные державы, делавшие уступки Гитлеру. Как пишет Путин, «в отличие от многих тогдашних руководителей, Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером», который «слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком».

Польша участвовала в разгроме Чехословакии

Российский президент указывает, что Польша участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году. Статья напоминает, что польский посол в Германии Юзеф Липский написал польскому министру иностранных дел Юзефу Беку 20 сентября 1938 года о достигнутой договоренности с Берлином. Рейх якобы обещал учесть интересы Польши в Чехословакии. В результате 2 октября 1938 года польские войска заняли Тишинскую область на севере Чехословакии.

Путин цитирует протокол беседы между немецким послом в Варшаве Гансом-Адольфом фон Мольтке и польским министром иностранных дел Юзефом Беком от 1 октября 1938 года, согласно которому Бек выразил «большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции», а также за «искренность отношений во время чешского конфликта». Согласно протоколу «правительство и общественность [Польши] полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера».

Путин подчеркивает, что против аннексии Судетской области немецким Рейхом в октябре 1938 года выступили не западные державы, а только Советский Союз. По его словам, Великобритания и Франция предали Чехословакию, чтобы тем самым «направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга».

Путин пишет, что Польша отказалась тогда — даже вопреки давлению своих союзников на Западе — «вместе с Красной Армией дать отпор вермахту».

Другие государства также имели пакты о ненападении с гитлеровской Германией

Путин указывает на то, что перед Советским Союзом и другие государства заключили пакты о ненападении с гитлеровской Германией. Так, Германия имела пакты о ненападении с Польшей, Данией, Латвией, Эстонией и Францией. Советский Союз заключил подобный пакт перед лицом угрозы войны на два фронта — на западе с гитлеровской Германией и на востоке с милитаристской Японией. В мае 1939 года произошли бои между советскими и японскими войсками у реки Халхин-Гол, по которой проходила граница между Советским Союзом и созданным Японией марионеточным государством Маньчжоу-го.

Путин о «преступном сталинском режиме»

Текст российского президента предназначен для заграницы. Вероятно, поэтому он содержит очень резкие слова в адрес Сталина и «большевиков», каких раньше от Путина не слышали.

«Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий», — пишет Путин.

Но затем в статье указывается, что Сталина «можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз». Заключив пакт о ненападении, Сталин постарался выиграть «драгоценное время» «для укрепления обороны страны». Путин вспоминает о том, что Верховный Совет Советского Союза 24 декабря 1939 года осудил согласованные между Германией и Советским Союзом секретные протоколы «как акт личной власти». И далее: секретные протоколы «не отражали волю Советского народа».

Эти высказывания Путина о Сталине довольно необычны. Благодаря победе во Второй мировой войне Сталин в России весьма популярен. Согласно опросам Левада-центра , 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в российской истории. Многие россияне даже считают, что репрессии были неизбежны для достижения определенных целей, например, индустриализации страны.

Памятник Гитлеру в Варшаве

Российский президент критикует Запад за то, что тот замалчивает не только предательство Чехословакии на конференции в Мюнхене в 1938 году, но и высказывания польского посла Юзефа Липского в Берлине. Последний заявил 20 сентября 1938 года в беседе с Гитлером, что «за решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему [Гитлеру] прекрасный памятник в Варшаве».

Путин пишет, после нападения гитлеровской Германии 1 сентября 1939 года «военно-политическая верхушка Польши сбежала на территорию Румынии, предав свой народ». А западные союзники не пришли на помощь Польше после нападения гитлеровской Германии. Это, по словам Путина, было «явным пренебрежением обязательствами Франции и Англии по отношению к Польше».

Красная Армия дошла лишь до линии Керзона

Путин подчеркивает в своем тексте, что Советский Союз в сентябре 1939 не вступил в Польшу одновременно с немецкими оккупационными войсками.

Как он пишет, лишь 17 сентября, когда стало ясно, что Англия и Франция не придут на помощь Польше и вермахт может занять всю Польшу и таким образом подойти вплотную к Минску, войска Красной Армии вступили на польскую территорию. Сегодня эти области относятся к Белоруссии, Литве и Украине.

Советско-польская граница до 17 сентября 1939 года пролегала всего в 40 километрах от Минска. По мнению российского президента, если бы Красная Армия не вступила в Польшу, то «неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций».

Российский президент указывает, что Красная Армия не заняла территорию, которая, согласно германо-советскому секретному протоколу, должна была относиться к советской сфере влияния. По секретному соглашению Красная Армия «могла дойти до Варшавы», но она заняла только область вдоль линии Керзона, которую еще в 1919 года державы — победительницы в Первой мировой войне (Великобритания, Франция, США и Италия) с учетом родного языка большинства тогдашнего населения предложили в качестве восточной границы Польши.

В присоединении территорий Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом Путин не видит ничего предосудительного. Он называет этот процесс «инкорпорацией». По его словам, присоединение этих территорий к Советскому Союзу произошло на «договорной основе» и «с согласия избранных органов власти» этих государств.

Российский президент пишет, что западные страны «фактически согласились» тогда с советскими действиями. В качестве доказательства он цитирует тогдашнего главу британского Адмиралтейства Уинстона Черчилля , который 1 октября 1939 года в выступлении по радио сказал: «Россия проводит холодную политику собственных интересов… Для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии [новой западной границе]».

Далее Путин цитирует министра иностранных дел Великобритании Эдварда Галифакса, который заявил: «…Следует напомнить, что действия советского правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии, которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом Керзоном… Я только привожу исторические факты и полагаю, что они неоспоримы».

Черчилль — по словам Путина — «несмотря на известную антипатию к СССР, проявил себе как „дальновидный политик“. Еще в мае 1939 года Черчилль заявил: „Мы окажемся в смертельной опасности, если не сможем создать великий союз против агрессии. Было бы величайшей глупостью, если бы мы отвергли естественное сотрудничество с Советской Россией“.

Советский Союз потерял каждого седьмого

Российский президент считает непонятным, почему сегодня западные средства информации, пишущие об антигитлеровской коалиции, не упоминают Советский Союз как часть этой коалиции. Советский Союз внес „решающий вклад“ в победу над гитлеровской Германией. Путин указывает на то, что время, потраченное Германией на советском фронте, превосходит в десять раз время на всех других союзных фронтах. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек. Аргументы критиков России, согласно которым в больших потерях Красной Армии виновато некомпетентное руководство советским государством, Путин не комментирует.

В конце своего текста российский президент выражает надежду, что ООН и в будущем будет играть важную роль. Но, по его мнению, если отменят право вето в Совете безопасности ООН , то Организация Объединенных наций превратится в ту самую Лигу наций — „собрание для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы“. Чем все закончилось, „хорошо известно“.

Основанной в 1920 году Лиге наций не удалось создать систему коллективной безопасности. В 1946 году она была распущена. Ее место заняла созданная в 1945 году Организация Объединенных наций.

Путин пишет: „Война не была внезапной, её ждали, к ней готовились“. Вопроса, почему вермахту удалось за четыре месяца дойти почти до Москвы, российский президент не касается. Вероятно, он не хотел размягчать текст, признавая некоторые ошибки. Можно предположить, что Путин сказал себе: пусть западные политики сначала переварят цитаты Уинстона Черчилля. А уж потом мы сможем поговорить о наших ошибках.