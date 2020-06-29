Трамп дал задание по-новому оскорбить Байдена

Отмечается, что команда Трампа пришла к выводу, что давняя кличка «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена, как это было с «нечестной Хиллари [Клинтон, соперником на прошлых выборах]». Новая стратегия президента — закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом (подчеркнуть ухудшающиеся умственные способности). Известно, что Трамп уже отказался в своем Twitter от эпитета «сонный» в пользу «коррумпированный», что также может помочь в демонизации Байдена.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.