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Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии 

Алиса Селезнёва и ещё 3 5 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Фрагмент встречи белорусского лидера с активом Минской области был показан телеканалом «Беларусь 1».
По словам Лукашенко, он «пока еще отвечает за свою страну» и будет отвечать за нее в любом качестве. Он также призвал «не возвращаться к тому, от чего ушли» и попросил обратить внимание на карту с границами Белоруссии в 1921 году.
«Нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — пояснил Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что в 1939-м граница проходила недалеко от Минска и, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы иными.
«Вот я не хочу, чтобы это было сейчас. Поэтому вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», — заявил Александр Лукашенко, пообещав, что «выборы будут интересными», а после них «будет еще интереснее».
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию. По словам белорусского лидера, в интернете распространяются «жуткие фейки», с помощью которых оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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