Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Фрагмент встречи белорусского лидера с активом Минской области был показан телеканалом «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, он «пока еще отвечает за свою страну» и будет отвечать за нее в любом качестве. Он также призвал «не возвращаться к тому, от чего ушли» и попросил обратить внимание на карту с границами Белоруссии в 1921 году.

«Нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что в 1939-м граница проходила недалеко от Минска и, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы иными.

«Вот я не хочу, чтобы это было сейчас. Поэтому вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», — заявил Александр Лукашенко, пообещав, что «выборы будут интересными», а после них «будет еще интереснее».